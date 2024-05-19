عموم المحافظات pdf.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في صلاح الدين والبصرة عبر موقع نتائجنا

يترقب ملايين الطلاب في العراق بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في مختلف المحافظات بما في ذلك البصرة والكرخ الاولى والثانية والرصافة الأولى والثانية والأنبار وصلاح الدين وبغداد ونينوى، وغيرها يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والتوتر في انتظار هذه النتائج تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية جاهدة لتطوير القطاع التعليمي باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وأفضل المناهج التعليمية، وقد أدرجت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج لتسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور، مما يوفر الوقت والجهد يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال روابط أخرى مخصصة لذلك.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

للاستعلام عن النتائج بالتفصيل يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني نتائجنا. اختر خيار الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 حدد بيان النتائج الخاص بالعام الدراسي 2024. اختر بيان الدور الأول. اضغط على اسم المحافظة التي يتبع لها الطالب مثل البصرة. بعد ذلك ستجد كلمة تنزيل في أقصى شمال الموقع اضغط عليها. قم بكتابة اسم الطالب حتى الجد الثالث. أدخل الرقم الامتحاني في المكان المخصص لذلك. تأكد من صحة البيانات المدخلة لتفادي تشابه الأسماء واختلاط النتائج.

عند اتباع هذه الخطوات ستتمكن من عرض درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي الخاص بالطالب بسهولة تضمن هذه الإجراءات الشفافية والدقة في عرض النتائج مما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الحصول على المعلومات بشكل موثوق وسريع.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط

تعمل وزارة التربية والتعليم على اعتماد مجموعة من الروابط الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في البصرة وجميع المحافظات الأخرى من أبرز هذه الروابط موقع نتائجنا، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة وقد صرحت الجهات المختصة بأن العد التنازلي لظهور النتيجة قد بدأ وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح بالكامل سيتم بعد ذلك رصد الدرجات وإجراء مراجعة دقيقة قبل نشر النتائج على المواقع المعتمدة.