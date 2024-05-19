نتيجتك ظهرت NOW؟ لينك نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 في جميع محافظات العراق

بعد أن انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات، بدأ جميع الطلاب والطالبات يتساءلون بشكل كبير عن موعد صدور كشوفات نتائج هذه المرحلة في العراق، فضلاً عن أن وزارة التربية أشارت بأن نسبة الإقبال على هذه الامتحانات وصلت لـ98%، بما يُعني التزام نسبة كبيرة من الطلاب لخوض هذه الامتحانات، وفي ذلك سنوضح لكم موعد صدور الامتحانات المتوقع، ورابط استخراج النتائج الخاصة بالطلبة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

هناك توقعات كبيرة تُشير إلى أن صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، سيكون في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن بدأت وزارة التربية العراقية في عمليات التصحيح التي شملت كافة أوراق الإمتحانات على مستوى دولة العراق، على أن يتم صدور جميع الكشوفات ورفعها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية المؤهلة للكشف عن كل هذه النتائج، ومن أجل سهولة الحصول عليها وتنزيلها.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول بالعراق

وبعد أن يتم صدور كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات دولة العراق، فأصبح من السهل إمكانية استخراج النتائج، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-