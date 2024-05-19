عاجل.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد زيادة 100 ألف دينار وطريقة الاستعلام عن الراتب

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، نقدم لكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 الجديد بعد تطبيق الزيادة الاخيرة التي أقرتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف مساعدة هؤلاء المتقاعدين في تحسين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وبالتالي فأن كل فترة يتم زيادة رواتب المتقاعدين في كافة محافظات العراق لتخفيف اعباء الحياة عن كاهلهم، واليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية العراقية الكترونيا في دقائق.
سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024
واليكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي بلغت 100 ألف دينار عراقي تطبق على كافة المواطنين فيما عدا الأفراد الذين يصل راتبهم إلى مليون دينار عراقي، ليصبح بعدها سلم الرواتب الجديد هو كما يلي:
- الذي كان يتقاضى مبلغ 500 ألف دينار عراقي على مبلغ 600 ألف دينار عراقي بعد إضافة الزيادة والتي تقدر بـ 20%.
- الأفراد الذين تقاضوا مبلغ 550 ألف دينار عراقي مكافأة نهاية الخدمة، فسوف يرتفع راتبهم إلى 650 ألف دينار عراقي عقب الزيادة وتقدر الزيادة هنا بـ 18.18%.
- من يحصل على راتباً يصل لـ 700 ألف دينار عراقي عقب إضافة الزيادة سوف يزيد الراتب بنسبة 14.29%، ليصبح بعدها الراتب 800 ألف دينار عراقي.
- من يتقاضى راتباً قدره 800 ألف دينار فسوف يتم زيادة راتبه إلى 900 ألف دينار عراقي وتكون الزيادة هنا بنسبة 12.5%.
رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024
واليكم رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 عبر زيارة موقع وزارة المالية، فقط اتبع ما يلي:
- قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.
- اختر الاستعلام عن راتب التقاعد.
- قم بادخال بياناتك بشكل صحيح “رقم الهوية الوطنية، الاسم، المحافظة،….”.
- اضغط على كلمة “استعلام”.
- سوف يظهر لك كافة التفاصيل عن راتبك بعد الزيادة.