عاجل.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد زيادة 100 ألف دينار وطريقة الاستعلام عن الراتب

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، نقدم لكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 الجديد بعد تطبيق الزيادة الاخيرة التي أقرتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف مساعدة هؤلاء المتقاعدين في تحسين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وبالتالي فأن كل فترة يتم زيادة رواتب المتقاعدين في كافة محافظات العراق لتخفيف اعباء الحياة عن كاهلهم، واليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية العراقية الكترونيا في دقائق.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

واليكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي بلغت 100 ألف دينار عراقي تطبق على كافة المواطنين فيما عدا الأفراد الذين يصل راتبهم إلى مليون دينار عراقي، ليصبح بعدها سلم الرواتب الجديد هو كما يلي: