“ضحك أطفالك” حملها الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وأفضل ما تتميز به القناة

حملها الآن عبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 واجعل أولادك يمرحون، تقدم قناة توم وجيري محتوى فريد يجعل الأولاد أكثر تشوقا في متابعة القناة، ويسليهم في أوقات فراغهم، ولكي تكتمل الفائدة يفضل تفسير كثير من المشاهد التي تمر أمام الأطفال بشكل يساعدهم على فهم أحداث القصة وغرس القيم فيهم عبر الحكايات التي تقدمها القناة، ومن خلال الاسطر التالية نبين تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات وأهم ما تتميز به القناة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

حمل الآن تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات، واجعل أطفالك يستمتعون بمتابعة القناة، فمع دخول الإجازة الصيفية وكثرة أوقات الفراغ لدى الأطفال يحتاجون إلى ما يشغل كثير من أوقات فراغهم، ومن هذا الأمور التي تشغل أوقات فراغهم بشيء نفاع إذا تم تهديف قنوات الأطفال والتي من أبرزها قناة توم وجيري، حملها عبر النايل سات من خلال ارتدد التالي:

التردد: 12149.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد توم وجيري على العرب سات

كما يتوفر تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات، حيث يمكنك تابع القناة بجودة عالية عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

أفضل مميزات قناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجير محتوى هادف يمتاز بالعديد من المميزات والتي منها التالي: