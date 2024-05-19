خطوات حجز شقق وزارة الإسكان في مصر 2024 والشروط اللازمة

تسعى وزارة الإسكان المصرية بشكل دوري إلى تقديم وحدات سكنية للمواطنين بهدف مساعدتهم في تأمين سكن مناسب، وقد أعلنت الوزارة عن بدء حجز شقق مشروع سكن مصر 2024 عبر موقعها الرسمي، موضحة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لضمان قبول طلباتهم.

حجز شقق وزارة الإسكان

قامت وزارة الإسكان المصرية بالإعلان عن طرح شقق سكنية جديدة ضمن مشروع سكن مصر، وأوضحت الوزارة أن هذا الطرح هو طرح تكميلي فقط، وسيبدأ اعتبارًا من 15 يونيو 2024، وللحجز، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني ل صندوق الإسكان الاجتماعي .

الضغط على التقديم الآن من الخيارات المتاحة على الشاشة.

تسجيل البيانات المطلوبة في الموقع.

اختيار الوحدة السكنية التي ترغب في الحصول عليها.

تحميل المستندات المطلوبة لتأكيد الحجز.

الضغط على حجز.

شروط حجز شقق الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن شروط وضوابط أساسية يجب أن تتوفر لدى المتقدمين للحصول على الشقق السكنية، و هذه الشروط تشمل ما يلي: