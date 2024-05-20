«نزلت هسة» كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بجميع المحافظات عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بجميع المحافظات، وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية، فلقد قامت الوزارة بتدشين هذه المنصة لتسهيل عملية الاستعلام عن المقبولين في البرنامج، إذ يعد هذا البرنامج التنموي من أبرز البرامج التنموية التي تخدم الأسر الأولى بالرعاية ذات الدخل المحدود.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بكل محافظات الجمهورية عبر الإنترنت، حيث لاداعي للمواطن الذهاب إلى مقر المؤسسة فمن خلال المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة بإمكانه الاستعلام عن اسمه بكل سهولة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر هذا الرابط .

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من قائمة الخدمات الإلكترونية قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي لها المستخدم.

أخيراً النقر على خانة الاستعلام، ومن ثم الانتظار لحين ظهور الكشف على الشاشة.

كذلك يمكنك تحميل كشف الأسماء من خلال الضغط على طباعة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تحرص الوزارة على وصول الدعم المادي إلى مستحقيه لذا قامت بوضع مجموعة من الشروط والآليات التي وفقاً لها يتم قبول الطلبات، كما يسعى جميع العاملون بالمؤسسة إلى رفع وتحسين المستوى المادي لتلك الأسر المحتاجة، وفيما يلي أهم الشروط: