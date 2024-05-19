“10000 كوينز مجانًا”.. الحصول على كوينزات بيس مجانية بطريقة مضمونة وسلهة

تعتبر لعبة فوتبول بيس من أكثر الألعاب الإلكترونية التي قام بتحميلها واستخدامها ملايين الأشخاص حول العالم، لتوفر اللعبة إمكانية القيام بشحن كوينزات مجانية ومدفوعة تصل لـ 10000 كوينز، بالإضافة إلى أن هناك طريقتا لكي يتم شحن الكوينزات، مما تُساعد اللاعبين على بناء فريق الأحلام، لكي تمنح اللاعب تجربة ممتعة، إضافة إلى أن الكوينزات تمثل تحديات أكثر تشويقًا ومنافسة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الحصول على 10000 كوينز بيس

تتمثل أهم خطوات التي يمكنك اتباعها لكي تقوم بشحن الـ 10000 كوينز بيس، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي للعبة.

بعدها يُرجى تسجيل الدخول إلى اللعبة.

بعدها يتم اختيار “خدمة شحن الكوينز”.

تحديد الدولة.

إدخال معرف اللاعب في الخانة المخصصة لذلك.

اختيار الفئة.

ثم يتم شحن الكوينزات التي تم إتاحتها مجانًا، وإمكانية الشحن بطريقة مدفوعة.

كيفية شحن كوينزات بيس عن طريق الأيدي

ولكي تقوم بشحن كوينزات بيس عن طريق الأيدي عند القيام بتحميلها على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون وكذلك الأجهزة الإلكترونية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-