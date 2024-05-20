أعرف دلوقتي قبل الكل.. رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية جميع المحافظات

بعد انتهاء طلاب الشهادة الإبتدائية من امتحاناتهم للعام الدارسي الثاني 2023/2024، نجد أن عملية البحث تزيد من قبل أولياء الأمور لمعرفة رابط نتيجة الشهادة الابتدائية جميع المحافظات، وهذا من أجل الاطمئنان على نتيجة أولادهم والتأكد من نجاحهم في الشهادة الابتدائية وحصولهم على مجموع عالي ومن ثم التحاقهم بالمرحلة القادمة على خير باذن الله.

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية أن نتيجة الشهادة الإبتدائية جميع المحافظات ستظهر برقم الجلوس وستكون بنظام الألوان وذلك بعد اعتمادها، كما أن كل لون يشير إلى تقدير أداء الطالب في الامتحان، وهو كالتالي:

اللون الأحمر: حصول الطالب على درجة من 1 إلى 50 درجة.

اللون الأصفر: حصول الطالب على درجة من 50 إلى 65.

اللون الأخضر: حصول الطالب على درجة من 65_85.

اللون الأزرق: حصول الطالب على درجة من 85 إلى 100 درجة.

لمعرفة النتيجة لكافة الصفوف الابتدائية يمكنك الدخول الى موقع نتائجنا.

خطوات الحصول على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية

للتعرف على خطوات الحصول على رابط الشهادة الابتدائية جميع المحافظات، يجب القيام بهذه الخطوات عند الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية جميع المحافظات، وهي كالتالي: