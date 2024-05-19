“سعر جديد اليوم” 1 دولار كم ريال سعودي في الراجحي والسوق || سعر الريال مقابل العملات

يبحث الكثيرون عن 1 دولار كم ريال سعودي، والذي أظهر تغيرا في الفترة الأخيرة، حيث أن سعر الدولار مقابل الريال يتغير بتغير أسعار النفط لأن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط فبتغيير أسعار النفط يتغير أسعار الدولار، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الريال السعودي مقابل الدولار ومقابل العملات الأجنبية، كما نذكر سعر الريال مقاب الجنيه المصري.

1 دولار كم ريال سعودي

شهد اليوم الأحد 19 مايو 2024 ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الريال السعودي، فاستقرار سعر العملات مقابل الدولار مؤشر على قوة اقتصاد البلد، وتوفر العملات الأجنبية لديها خاصتا الدولار، أو وجود مصادر متعددة للحصول على الدولار، ومن الجدير بالذكر ان المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط للحصول على الدولار، فبتغير أسعار النفط يتغير أسعار الريال مقابل الدولار، لذلك شهد اليوم ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، حيث بلغ سعره اليوم في البنك المركزي السعودي 3.75 ريال لكل دولار.

سعر الريال مقابل العملات

يشهد اليوم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي، فمن أسباب تعزيز سعر الريال السعودي زيادة أسعار النفط العالمية، ومع ارتفاع أسعار النفط هذه الفترة فقد بلغ سعر الريال مقابل المعاملات الأجنبية التالي:

العملة الأجنبية السعر بالريال درهم إماراتي 1.0209 دينار بحريني 9.9469 دينار كويتي 12.2031 ريال عُماني 9.7415 ريال قطري 1.0299 الجنيه الإسترليني 4.7619 الدولار الأمريكي 3.7500 الفرنك السويسري 4.1343 اليورو 4.0785

سعر الريال مقابل الجنية المصري

لم يعد للسوق السوداء أي تواجد مع تحرير سعر الصرف على الجنيه المصري، فمنذ أن قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف على الجنيه المصري في شهر مارس الماضي، وتراجع الريال في السوق السوداء حتى أصبح مثل سعره في البنك، هذا وقد بلغ سعر الريال في البنوك المصرية اليوم التالي: