“سعر جديد اليوم” 1 دولار كم ريال سعودي في الراجحي والسوق || سعر الريال مقابل العملات

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“سعر جديد اليوم” 1 دولار كم ريال سعودي في الراجحي والسوق || سعر الريال مقابل العملات
1 دولار كم ريال سعودي

يبحث الكثيرون عن 1 دولار كم ريال سعودي، والذي أظهر تغيرا في الفترة الأخيرة، حيث أن سعر الدولار مقابل الريال يتغير بتغير أسعار النفط لأن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط فبتغيير أسعار النفط يتغير أسعار الدولار، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الريال السعودي مقابل الدولار ومقابل العملات الأجنبية، كما نذكر سعر الريال مقاب الجنيه المصري.

1 دولار كم ريال سعودي

شهد اليوم الأحد 19 مايو 2024 ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الريال السعودي، فاستقرار سعر العملات مقابل الدولار مؤشر على قوة اقتصاد البلد، وتوفر العملات الأجنبية لديها خاصتا الدولار، أو وجود مصادر متعددة للحصول على الدولار، ومن الجدير بالذكر ان المملكة تعتمد بشكل كبير على النفط للحصول على الدولار، فبتغير أسعار النفط يتغير أسعار الريال مقابل الدولار، لذلك شهد اليوم ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، حيث بلغ سعره اليوم في البنك المركزي السعودي 3.75 ريال لكل دولار.

1 دولار كم ريال سعودي
1 دولار كم ريال سعودي

سعر الريال مقابل العملات

يشهد اليوم استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي، فمن أسباب تعزيز سعر الريال السعودي زيادة أسعار النفط العالمية، ومع ارتفاع أسعار النفط هذه الفترة فقد بلغ سعر الريال مقابل المعاملات الأجنبية التالي:

العملة الأجنبيةالسعر بالريال
درهم إماراتي1.0209
دينار بحريني9.9469
دينار كويتي12.2031
ريال عُماني9.7415
ريال قطري1.0299
الجنيه الإسترليني4.7619
الدولار الأمريكي3.7500
الفرنك السويسري4.1343
اليورو4.0785

سعر الريال مقابل الجنية المصري

لم يعد للسوق السوداء أي تواجد مع تحرير سعر الصرف على الجنيه المصري، فمنذ أن قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف على الجنيه المصري في شهر مارس الماضي، وتراجع الريال في السوق السوداء حتى أصبح مثل سعره في البنك، هذا وقد بلغ سعر الريال في البنوك المصرية اليوم التالي:

  • سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري اليوم: 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري: 12.49  جنيه للشراء، و12.52  جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودى في بنك مصر: 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية: 12.47  جنيه للشراء، و12.52  جنيه للبيع.
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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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