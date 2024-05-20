“سجل الآن”.. استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 الجزائر عبر وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع عن إتاحة استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني 2024 الجزائر، وذلك بعد تساؤل الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل، ويعتبر هذا التسجيل جزء مهم وخاص بالجيش الذي نشأ في سنة 1962 والذي يقدم الأمن والأمان لكافة تطبيقات النظام وأيضًا يقدم بتنفيذ كل القوانين والأنظمة بشكل دقيق وهذا النظام يكون للجزائريين المتواجدين داخل الدولة، ولديهم الجنسية ولكن يتواجد بعض الشروط الخاصة بالبنية وأيضًا النجاح في كل الاختبارات عن طريق الجهات المختصة التي تعد من أفضل الكوادر التي تقدم حماية للوطن لتقدم راحة للمواطنين المتواجدين في كل أنحاء العالم ولكن عن الأوراق الرسمية المطلوبة والتي تكون التكميلي أو الملف الأول.

كيفية التسجيل في الدرك الوطني 2024

قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن فتح تسجيل باب في الدرك الوطني من خلال التالي:

أولًا يتم الدخول الى الموقع الخاص بوزارة الدفاع.

ثم يتم الضغط على كلمة التسجيل الدرك الوطني 2024.

سوف يظهر أمامك استمارة التسجيل فيجب على الشخص أن يقوم بملأ بكل البيانات اللازمة.

ومن ضمن هذه البيانات اسم الشخص وسنه وأيضًا المؤهل الخاص به والرقم الوطني كل هذه البيانات يجب عليها تسجيله.

بعد أن يتم مراجعة كل البيانات يتم الضغط على كلمة تسجيل.

ثم اضغط على كلمة طباعة لكي تحصل على الاستمارة pdf.

قم بإرفاق المستند بعد أن يتم القبول من خلال ملف الترشيح.

الاستعلام عن استمارة التسجيل الخاصة بصفوف الدرك الوطنية2024

يتواجد عدة شروط التي قامت بتوضيحها وزارة الدفاع لكل الأشخاص الذين يرغبون في تقديم استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني وتتلخص في الآتي:

يجب أن يكون الشخص جنسيته جزائري.

يجب أن يكون المتقدم لديه لياقة بدنية. يجب أن يكون متزوج. من أهم الشروط أن يكون طوله 170 وهذا للرجال أنما للإناث 160. أن يكون حصل على التجنيد ويكون مقبول.

من يستوفي هذه الشروط يحب عليه تقديم استمارة التسجيل ضمن وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني التي اتاحته للمواطنين تسهيلا للتسجيل.