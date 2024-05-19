PDf.. الان استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق 2024 بالرقم الامتحاني جميع المحافظات 

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول 2024، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور داخل جميع المحافظات العراقية، من أجل الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر، طلاب الصف الثالث المتوسط وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتائج العام الدراسي الحالي، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق.

راباستخراج نتائج الثالث متوسط العراقية:

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم الحصول على نتائج الامتحانات بشكل إلكتروني، ولاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.

البحث عن قسم نتائج الامتحانات أو الخدمات الإلكترونية.

إدخال معلومات الطالب المطلوبة، مثل الرقم الامتحاني أو رقم الهوية.

الضغط على زر “استعلام” أو “اعرض النتيجة”.

ومن المنتظر أن تظهر نتائج الصف الثالث المتوسط خلال الفترة القادمة، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية، فإن نتائج الصف الثالث المتوسط ستُعلن بعد انتهاء طلاب هذا الصف من اختبارات نهاية العام الدراسي بأيام قليلة، حيث تبدأ اختبارات الصف الثالث المتوسط في 25 مايو 2024 وتستمر حتى 6 يونيو 2024. وتعمل الوزارة على توفير كافة الوسائل اللازمة لنجاح هذه الاختبارات، كما أنها ستقوم بتصحيح أوراق الاختبارات بأسرع وقت ممكن بعد انتهاء الطلاب من أدائها.