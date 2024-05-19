100 دولار كم دينار؟.. سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي 2024  مع نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 أمام الدينار العراقي في العديد من المصارف الحكومية والخاصة، فضلاً عن الزيادات الملحوظة التي شهدتها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن جميع المواطنين العراقيين يرغبون في معرفة أخر تحديث لسعر الدولار، لكي تمكنوا من الشراء أو البيع، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المواطنين في دولة العراق.

سعر الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار أمام الدينار العراقي في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، ليصل سعر الـ1 دولار إلى 1428.57 دينار عراقي، إضافة إلى أن سعر الـ100 دولار أمريكي بلغ نحو 142.857.15 دينار عراقي، كما أن سعر صرف الدولار الـ1000 يبلغ قيمتها إلى ١٬٣٠٣٬١٠٧٫٠٠ دينار عراقي، ويختلف قيمة سعر الدولار أمام الدينار من مصرف إلى أخر، وفقًا لأخر تحديثات له في السوق العراقي.

أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

ووصل سعر الـ 200 دولار أمام الدينار العراقي لـ 260 621,27 الدينار العراقي، ويعد الدولار من أكثر العملات الأجنبية التي عليها طلبًا كبيرًا في العديد من الدول، بالإضافة إلى أنها شهدت شُح في الفترة الأخيرة داخل دولة العراق، نظرًا لكم الإحتياج التي كانت فيه الدولة، والعمل كذلك على سداد الديون الخاصة بالبلاد إلى البنك الدولي الأمريكي، ومن المتوقع ارتفاعه مرة أخرى إلى حين تدبر كميات كبيرة من العملة الأجنبية.