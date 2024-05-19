طلع اسم من الكشوفات توا.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية هو أكثر ما يتم البحث عنه في العراق، حيث أن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هي أحد الخدمات التي قامت وزارة الشئون الاجتماعية في العراق بتوفيرها، في إطار تقديم التسهيلات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم للأسر محدودة الدخل، كما قامت الوزارة بإتاحة طرق الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال المنصة الرسمية الإلكترونية الخاصة بها.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية بتوفير موقع الإلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة مظلتي.

من خلال القائمة الرئيسية اختار الرعاية الاجتماعية.

ستظهر لك قائمة فرعية، اختار منها الوجبة الأخيرة.

اختار اسم المحافظة التي تعيش بها.

اكتب ما يطلب منك من بيانات في أماكنها الصحيحة.

ثم أنقر على كلمة تنزيل حتى يتم تحميل الأسماء.

قم بمراجعة الأسماء للتأكد ما إذا كان اسمك موجود بينها.

الشروط اللازمة للانضمام لمستفيدي الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى يتم إدراج اسمك ضمن الأفراد المستفيدة من خدمة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها، وهي:

ينبغي أن يكون عدد الأفراد بالأسرة أربع أفراد أو أزيد.

أن يكون الفرد من حملة الجنسية العراقية.

كما يجب أن يكون مقيم داخل حدود العراق بصفة مستمرة.

يجب التأكد من تسجيل جميع البيانات بطريقة صحيحة.

يجب إرفاق ما يلزم من مستندات وأوراق لإتمام إجراءات التسجيل.

موعد ظهور كشوفات الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية 2024

لقد أبدى عدد كبير من المواطنين اهتمامًا ملحوظا بالتحقق من قوائم الأفراد الذين تم تضمينهم ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، وهو برنامج حيوي يقدم داخل جمهورية العراق لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمستحقة للمساعدة، إذ يعد هذا البرنامج من الركائز الأساسية للحكومة العراقية في سعيها لتوفير الدعم المالي والمعنوي للمواطنين الذين يواجهون تحديات مالية، خاصة الأشخاص الذين لا يمتلكون مصادر دخل ثابتة أو الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، وفي هذا الصدد قامت وزارة العمل و الشئون الاجتماعية العراقية ببيان أنه سوف يتم الإعلان عن الأسماء التي يتضمنها البرنامج الخاص بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في خلال هذه الأيام القادمة.