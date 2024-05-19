الحق وظيفه فيهم.. وظائف شاغرة تعلن عنها الخطوط الجوية السعودية لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

يشهد قطاع الطيران بالمملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا، لذا؛ نجدهم بحاجة إلى عدد كبير من الكوادر المؤهلين، ويكونون قادرين على دفع عجلة النمو والابتكار في هذا المجال، ولهذا أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف الإدارية، وكذلك المساندة الفنية، والتقنية، وتكون هذه الوظائف متاحة لطلاب الثانوية العامة، الدبلوم، والبكالوريوس، وتأتي هذه الفرصة العظيمة للعمل على تعزيز فريق العمل في مدينة الرياض وجدة، وفيما يلي سنوضح تفاصيل كل وظيفة.

وظائف الخطوط الجوية المتاحة في السعودية

الوظائف المتاحة في الخطوط الجوية كالآتي:

كابتن

مدير للمبيعات.

مدير المشاريع.

مضيف طيران.

تنفيذي مبيعات.

فني صيانة الطائرات.

مسؤول دعم المبيعات.

موظف الموارد البشرية.

مسؤول مركز مراقبة الصيانة.

الوظائف المطلوبة للخطوط الجوية السعودية 1445

للأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى هذا الفريق المتميز، يمكنك التقديم من خلال الموقع الخاص بالخطوط الجوية للوظائف، وتعتبر هذه الوظائف المتاحة فرصة عظيمة لبناء مستقبل مهني في عالم الطيران، كما أن التخصصات المطلوبة تتنوع لتشمل مجالات مثل المالية، القانون، وكذلك التسويق، الإحصاء، الرياضيات، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات، العلاقات العامة، تقنية المعلومات، الهندسة الوراثية، الذكاء الاصطناعي..إلخ، كما أن الشركة تقدم بعض الميزات التنافسية لبقية الشركات، وهي: