وقتاش موعد العطلة الصيفية.. وزارة التربية الوطنية توضح رزنامة الاجازات المدرسية 2024 الجزائر وموعد عطلة الطلاب في الصيف

‏عدد كبير جدا من الأشخاص في دولة الجزائر يتساءلون عن الموعد المحددة للعطلة الصيفية بعد عام دراسي طويل تم المرور فيه بالصعوبات والكثير من المواد الدراسية ونظرًا للحرص على راحة الطلاب وأولياء الأمور قامت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر بالتصريح عن الموعد الرسمي الخاص بالإجازة الصيفية والتي تم تحديد وفقًا للمواعيد المحددة لاختبارات نهاية العام حتى يتمكن جميع الأشخاص من الاستمتاع بإجازة سعيدة.

‏موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر عن موعد عطلة الصيف لكافة الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة وأكدت أن العطلة الرسمية سوف تبدأ بشكل رسمي يوم 6 يوليو 2024 ويتم ذلك بعد الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالأعمال الدراسية سواء كانت اختبارات أو عمليات تصحيح ورصد درجات وإعطاء الشهادات لكافة الطلاب، وسوف يتم بعدها الاستمتاع بإجازة طويلة مدتها ثلاث شهور متتالية تشتمل على الكثير من العطلات الرسمية مثل عيد الأضحى الأضحى المبارك وكذلك المولد النبوي الشريف.

‏إجازات أخرى بعد انتهاء فترة الصيف

‏وبعد الانتهاء من أجهزة الصيف التي تكون مدتها ثلاثة شهور يتم البدء في عام دراسي جديد تكون بدايته إجازة رسمية: