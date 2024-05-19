ظهرت الان …اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق 2024 عبر منصة مظلتي “spa.gov.iq/umbrella”

أصبح برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة من أهم البرنامج التى تعمل على مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء فى جميع المحافظات العراقية،و يستهدف البرنامج مجموعة محددة من الفئات المستحقة للدعم وفقًا لبعض الشروط المطلوبة والتى وضحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، من أجل الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق بكل سهولة ويسر.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق :

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة وهى:

أن يكون الشخص حاصل على الجنسية العراقية.

أن يكون مقيمًا في العراق إقامة دائمة

السيدات المطلقات اللواتي لديهن أطفال وليس لديهن مصدر دخل ثابت

السيدات الأراملالتى ليس لها دخل ثابت.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، يتعين على المواطنين اتباع الخطوات التالية: