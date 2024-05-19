عظمة سامسونج وصلت.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 وسعر الهاتف في مصر والسعودية.. كاميرا بجودة جبارة

أطلقت سامسونج هاتفها المميز Samsung Galaxy A34 في عام 2024، وهو هاتف متوسط ​​المدى يأتي مع العديد من المميزات التي تجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بسعر معقول دون التضحية بالكثير من المميزات، وكما هو معروف عن شركة سامسونج الشهيرة منذ بداية انطلاقها أنها تقدم للعملاء هواتف عملية جدا ذات قدرات كبيرة مقارنةً بأسعارها حفاظًا على جميع عملائها الباحثين عن التطور في الاجهزة الإلكترونية الخاصة بهم .

‏مواصفات هاتف هاتف Samsung Galaxy A34

يمتلك الهاتف عوامل قوية جدا تجعله من الخيارات المميزة:

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعصري، مع هيكل بلاستيكي متين وشاشة كبيرة بدون حواف.

يأتي الهاتف بأربعة ألوان وهي الأسود والأبيض والأخضر والأزرق.

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة بدقة FHD+ (1080 x 2340 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة Dimensity 1080 من شركة MediaTek.

يأتي الهاتف أيضًا مع 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع إمكانية توسيعها باستخدام عن طريق إضافة بطاقة microSD.

‏البطارية الخاصة بالهاتف تأتي بسعة كبيرة جدا وهي 5000 ملي أمبير ولذلك تتيح لك استخدام الهاتف لفترة طويلة. ماما

الكاميرات الخاصة بهاتف هاتف Samsung Galaxy A34

يحتوي هاتف جلاكسي A34 على نظام كاميرا خلفي ثلاثي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 5 ميجابكسل مما يتيح لك الحصول على صورة رائعة ومميزة.

‏سعر هاتف Samsung Galaxy A34

‏يتوفر هذا الهاتف المميز بكافة إمكانياته في جمهورية مصر العربية بسعر 13,800 جنيه مصري، بينما يتوفر في المملكة العربية السعودية بسعر 900 ريال سعودي، السعر مميز جدا مقابل الإمكانيات الموجودة بالهاتف.