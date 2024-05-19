“شوفها كام هنا ur.gov.iq” كيفية الاستعلام عن غرامات المررو العامة الرقم الألماني 2024 وطريقة السداد

أتاحت مديرية المرور العامة في العراق، بوابة أور الإلكترونية التي تحمل العديد من الخدمات المرورية أمام جميع المواطنين في كافة المحافظات العراقية، بالإضافة إلى إمكانية السداد أو دفع قيمة الغرامة المستعلم عنها كذلك دون الذهاب إلى أي مكان، فضلاً عن أن المنصة أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، لتُسهل على المواطنين في إنهاء كل هذه الإجراءات، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في جميع محافظات العراق عبر منصة أور الإلكترونية، كما يلي:-

أن يتم التوجه إلى منصة أور الإلكترونية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام باختيار خدمة الاستعلام عن غرامات المرور.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بالشخص الراغب في الاستعلام عن المرور.

التأكد من البيانات الخاصة بالراغب في الإستعلام.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم استكمال كافة التفاصيل الخاصة بالغرامة وقيمتها.

طريقة سداد غرامات المرور العامة بالرقم الألماني

وعن خطوات القيام بسداد غرامات المرور العامة الرقم الألماني عبر منصة أور الإلكترونية، وفقًا للأتي:-