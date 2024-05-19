الان رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 دور اول جميع المحافظات العراقية

نتيجة الصف السادس الإعدادي فى العراق الترم الاول 2024 برقم الهوية، هو من أهم المراحل الدراسية وآخر المرحلة الإعدادية قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة، و نظرًا لأهمية هذا العام الدراسي، يسأل الطلاب باستمرار عن تفاصيله والاختبارات المرتبطة به ومواعيدها، مع اقتراب موعد اختبارات نهاية العام، سأوفر لك في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي، حتى تتمكن من الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول بالعراق، بكل سهولة ويسر.

نتائج السادس الاعدادي 2024 بالعراق:

أعلنت وزارة التربية العراقية أن اختبارات الصف السادس الإعدادي ستبدأ في الثامن من يونيو المقبل. كما أكدت الوزارة أن الاستعلام عن النتائج سيكون عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بالطريقة المعتادة، وفيما يلي الخطوات البسيطة للاستعلام عن نتائج الطلاب:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية:

إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول. التوجه إلى أيقونة “الاستعلام عن النتائج”.

تحديد المرحلة التعليمية (الصف السادس الإعدادي)، واسم المحافظة، واسم الطالب ورقمه الامتحاني

. النقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على نتيجة الطالب.

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 بالعراق

وفقًا لتصريحات وزارة التربية العراقية حول جدول اختبارات نهاية العام للصف السادس الإعدادي: