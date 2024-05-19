“وزارة المالية” تزف بشرى خير بشأن حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة الماضية الكثير من الاخبار حول حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه وذلك بمناسبة عيد الاضحي المبارك ، ومن جهتها أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات عبر موقعها الرسمي عدم صحة الأخبار المنتشرة حول زيادة معاشات شهر يونيو ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة المعاشات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 15% ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر يونيو خلال الأيام القليلة القادمة.

حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه

نفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه وأكدت على جميع المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة وعدم المشاركة في انتشارها بشكل كبير ، وأكدت أن الدولة تعمل باستمرار على تحسين دخل جميع المواطنين وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطنون ، كما تتيح الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات إمكانية الاستعلام عن قيمة معاشات شهر يونيو الكترونيًا بالرقم القومي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

كما هو المتعارف عليه في بداية كل شهر ميلادي سيتم صرف معاشات شهر يونيو يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، وتستمر عمليات صرف رواتب شهر يونيو لمدة 5 أيام متتالية ، ويستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي في الشوارع ومن خلال جميع مكاتب البريد المصري ، وعبر البنوك المصرية ، وتم زيادة الحد الأدني للمعاشات لمرتين خلال العام الميلادي الحالي.