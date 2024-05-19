ترقبوا .. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 في عموم المحافظات بالعراق

أعلنت وزارة التربية رابط استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في عموم محافظات العراق 2024، كما سيتم إعلانها تدريجياً في المحافظات حسب انتهاء كل مديرية من أعمال التدقيق والتصحيح الخاصة بها، وعلى حيث تستعد وزارة التربية العراقية لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات العراقية، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الأول 2024 لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في مختلف المحافظات، و وأكدت الوزارة أن النتائج لن تعلن جميعها في وقت واحد.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي

إليكم الآن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في العراق للمرحلة الأولى، والتي جاءت كما يلي:

في البداية يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك، قم بتحديد البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي.

من ثم يجب تحديد النتائج الخاصة بالعام الدراسي 2024.

بيان الدور الأول.

بعد ذلك يجب الضغط على اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب “البصرة”.

يجب كتابة اسم الطالب حتى اسم الجد الثالث.

ومن ثم عليك كتابة الرقم الامتحاني في الخانة المخصصة له. بعد ذلك يجب التأكد من صحة البيانات لتجنب تكرار الأسماء والتداخل في النتائج.

وأخيراً ستُعرض نتائج المواد الدراسية مع المجموع الكلي للطالب.

استخراج نتائج السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

يمكن كذلك معرفة نتائج السادس الابتدائي للدور الأول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول الي رابط نتائجنا.

من ثم الدخول إلى القسم المخصص للنتائج على الموقع.

ثم اختيار المحافظة التي تنتمي إليها والسنة الأكاديمية.

يجب ادخال المعلومات الخاصة بالطالب المطلوبة.

الضغط علي كلمة بحث.

ستكون النتائج متاحة في ملف pdf يمكن تنزيله وقراءته بسهولة.

نتائجنا نتائج السادس الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024، حيث تم الإعلان في نهاية الأسبوع الماضي عن انتهاء عملية تصحيح الأوراق ورصد درجات جميع المواد، وقد انتهت الامتحانات اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، حيث تم تخصيص لجان متخصصة من قبل الوزارة لبدء عمليات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق الامتحانات لكل طلبة هذه المرحلة الدراسية الهامة.