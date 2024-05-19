نتيجة 4 و5و6 “رابط تنزيل نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي 2024” .. الناجح يرفع أيده لفوق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن اقتراب ظهور نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسي عبر بوابة التعليم الاساسي و نكشف اليوم عن رابط تنزيل نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي 2024 وذلك للحصول على نتائج الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ، وخلال الأيام القليلة الماضية تتم عمليات التصحيح والمراجعة بجميع المدارس ، استعدادا لإعلان النتائج.

رابط تنزيل نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام الاخيرة الماضية لاعلان نتائج الطلاب بجميع صفوف النقل الابتدائية والاعدادية والثانوية وذلك عبر بوابة التعليم الأساسي 2024 ، ويستطيع الطلاب الحصول علي النتيجة عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر بوابة التعليم الاساسي من هنا. ثم قم بالضغط علي نتائج الطلاب. قم باختيار الصف الدراسي والسنة الدراسية والفصل الدراسي الثاني. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب بالألوان للصفوف الابتدائية.

موعد ظهور نتائج الطلاب الترم الثاني 2024

انتهت جميع امتحانات النقل لجميع السنوات الدراسية خلال الأيام الاخيرة الماضية ، ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتائج وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد وتجميع درجات الطلاب في المواد المختلفة ، حيث لم يتبقي سوي أيام قليلة على موعد ظهور نتائج سنوات النقل في جميع المدارس على مستوى الجمهورية ، ومن المتوقع أن يتم ظهور نتائج الشهادة الاعدادية خلال الاسبوع القادم بعد انتهاء الامتحانات بشكل رسمي.