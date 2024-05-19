نتائج المتوسط ظهرت؟.. الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في جميع محافظات العراق

أوشكت امتحانات الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق على البدء كما قررت وزارة التربية العراقية والتي سوف تكون بدايتها يوم 15 مايو 2024 وعدد كبير جدا من الطلاب متحمس لكي يتم الانتهاء من هذه الامتحانات والبدء في عملية تصحيح الأوراق حتى يتمكنوا من معرفة الدرجات ومعرفة مستواهم خلال العام الدراسي الحالي، وكذلك حتى يستمتعون بالإجازة الصيفية بعد مدة دراسة طويلة كانت مليئة بالكثير من الأمور وقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن رابط محدد للاستعلام عن النتيجة بمجرد ظهرها.

‏الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول

‏قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن طرق الاستعلام عن نتيجة بمجرد ظهرها:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار نتائج الإمتحانات.

حدد العام الدراسي 2023-2024.

تحديد الدور الأول.

اختيار المرحلة الدراسية وهي الثالث متوسط.

إدخال الرقم الامتحاني للمتقدم.

الضغط على كلمة استعلام.

الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا

‏كما أن هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال موقع نتائجنا المعروف:

يتم الدخول إلى بوابة موقع نتائجنا الإلكتروني.

‏من القائمة الرئيسية يتم تحديد الصف الدراسي وهو الثالث متوسط.

‏قم بإدخال الرقم الخاص بالطالب.

قم بالضغط على بحث.

‏سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب بكافة الدرجات الخاصة بها.

‏موعد ظهور نتيجة الصف الثالث متوسط

‏كما ذكرنا أن موعد الامتحانات الخاصة بالطلاب بدأت يوم 15 مايو 2024 وسوف تستمر حتى شهر يونيو وأكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بالطلاب بالتأكيد في النصف الثاني من شهر يونيو بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، وبعدها سوف يتم الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني بشكل سريع.