مصيبه سودا وحلت على الكل.. تحذير هام من شركة الكهرباء لاصحاب العدادات القديمة.. خلي بالك لتكون منهم

أصدرت شركة الكهرباء في الجزائر تحذيرا هاما لأصحاب العدادات القديمة بضرورة استبدالها بعدادات جديدة ومتطورة حيث يأتي هذا التحذير في إطار سعي الشركة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وضمان دقة الفواتير بالإضافة إلى خفض الفاقد الكهربائي حيث يعد تحديث العدادات خطوة حيوية نحو تقديم خدمات كهربائية أفضل وتحقيق استدامة الشبكة الكهربائية كما تدعو الشركة جميع المشتركين إلى مراجعة فروعها المحلية أو زيارة موقعها الإلكتروني لتقديم طلب استبدال العدادات القديمة ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للطاقة لضمان تلبية الطلب المتزايد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

تفاصيل التحذير

تعاني العدادات الكهربائية القديمة من مشكلات في دقة القياس والتسجيل مما يؤدي إلى فواتير غير دقيقة.

تتسبب العدادات القديمة في خسائر للطاقة بسبب عدم قدرتها على رصد الاستهلاك الفعلي بشكل صحيح .

توفر العدادات الجديدة دقة أعلى في قياس الاستهلاك الكهربائي.

تمكن الشركة من رصد الاستهلاك الفعلي بشكل آني مما يسهم في تحسين إدارة الشبكة الكهربائية.

تساعد في تقليل الفاقد الكهربائي وتجنب التلاعب بالفواتير.

الإجراءات المطلوبة من المواطنين

دعت الشركة جميع المشتركين إلى مراجعة فروعها المحلية لتسجيل طلب استبدال العدادات القديمة.

يمكن للمشتركين أيضًا زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لتقديم طلب الاستبدال إلكترونيا.

ستقوم فرق فنية متخصصة بزيارة المنازل والمنشآت لتركيب العدادات الجديدة دون تكلفة إضافية على المشتركين.حذرت الشركة من أن عدم الالتزام بتحديث العدادات قد يؤدي إلى مشاكل في إصدار الفواتير.

قد تتخذ الشركة إجراءات قانونية ضد من يرفضون استبدال العدادات، بما في ذلك قطع التيار الكهربائي.

كيفية تصليح عداد الكهرباء القديم؟

من أجل تصليح العداد الكهربائي القديم المعطل يتبع المستهلك الخطوات التالية: