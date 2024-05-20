نزلها حالا pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة | اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة العراق بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين يستحقون الدعم الذي تقوم بتوفيره الدولة لجميع الفئات الذين يعانون من الفقر الشديد، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قد تلقت علي ما يزيد عن 300 ألف طلب الدفعه الحاليه، وذلك في إطار المبادرة التي تقوم بتوفيرها الحكومة من أجل مساعدة ودعم الاسر الاشد احتياجا في البلاد، وبناء عليه سيتم الاعلان عن الاسماء فور الانتهاء من مراجعة الكشوفات الخاصة بهم ومن موقعنا هذا سوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

قامت الوزارة بالتنويه عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك بعد قيام الكثير من المواطنين بطلبات للحصول على الدعم من الدولة، حيث أنها قد تلقت الكثير من الطلبات في اطار المبادرة التي قامت بها من اجل تحسين الظروف المعيشية، كما انها نوهت عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، بعد أن تقدم الكثير من المواطنين بطلبات الحصول على الدعم، لكنها قد وضعت شروط وضوابط معينة من أجل ذلك، بالإضافة إلى تحديد عدة خطوات من أجل التقديم وتسهيله، ويمكن لأي مواطن يمكنه التسجيل عبر موقع مظلتي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق

حرصا من الوزارة على تقديم كل الدعم للمستحقين فقد قامت بوضع عدة شروط يجب على المتقدم ان يكون مستوف لها وهي كالتالي:

يجب على المتقدم ان يكون عراقى الجنسيه.

أن لا يكون عدد الأفراد أكثر من أربعة أفراد للأسرة الواحدة.

أن لا يكون عدد الأفراد أكثر من أربعة أفراد للأسرة الواحدة. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام بالنسبة للذكور.

أما للإناث ت لا يقل السن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

عدم امتلاك عقارات أو أملاك.

الدخل الشهري للمتقدم يجب ان يكون ضعيف.

أن يكون المتقدم يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن معرفتها من أجل الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهي تأتي على النحو التالي: