كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يأمل الالاف من المواطنين كشف الستار عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة خلال الساعات القادمة ليحصلوا على راتب الرعاية الاجتماعية الذي خصصته الحكومة العراقية للفئات الاولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وذلك وفقا للشروط التي أعلنتها وزارة العمل مع بدء التسجيل في هذا البرنامج الذي يستفاد منه الكثيرين، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ولكي تتمكن من الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بعد اعتماد الكشوف من قبل السيد الدكتور احمد الاسدي وزير العمل، الذي سيعلن عن ذلك خلال تصريحات رسمية، بعد ذلك ستعمل الوزارة على قدما وساق لتوفير المبالغ اللازمة للصرف ليتمكن المستفيدين من سد احتياجاتهم وشراء كافة ما يلزمهم في ظل اقتراب عيد الاضحى، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي العراقية.

قم بالدخول إلى قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم بالضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام.

وأخيرا قم بالضغط على أيقونة الاستعلام ليظهر لك كشف بأسماء الأشخاص المقبولين في ذلك الدعم.

ابحث عن اسمك الآن.

الفئات المستحقة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

كما اوضحت الحكومة العراقية الفئات المستحقة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 وهم: