لقد بدأ العد التنازلي.. كم باقي على الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1445.. وزارة التعليم توضح

الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1445، ‏أصبح هذا السؤال هو واحد من أكثر الأسئلة تداولًا في المملكة العربية السعودية وهو السؤال عن موعد الامتحانات النهائية الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الإعلان عن حدوث تغيرات في بعض مواعيد الاختبارات الخاصة ببعض المدن في المملكة ولكن قامت وزارة التعليم بالتأكيد على أن مواعيد الاختبارات لا زالت كما هي ولن يتم أحداث أي تغيير فيها، ولا يجب أن يهتم جميع الطلاب بالشائعات التي يتم تداولها فأي قرار سوف يتم الإعلان عنه من خلال موقع وزارة التعليم الخاصة بالمملكة.

كم باقي على الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1445

‏أكدت وزارة التعليم في المملكة أن جميع مواعيد الامتحانات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة لازالت كما هي ولكن التغيير الوحيد حدث فقط في مدينة مكة المكرمة بسبب موسم الحج ولكن مواعيد الامتحانات الأخرى في كافة أنحاء المملكة لازلت كما هي كالتالي:

‏موعد الامتحانات العملية سوف تبدأ يوم 22 مايو 2024.

‏بينما الموعد الخاص بالامتحانات التحريرية لكافة الطلاب سوف تبدأ يوم 26 مايو 2024 وسوف تنتهي بشكل محدد يوم 30 مايو 2024.

‏على أن يستكمل الطلاب الامتحانات الشفوية بدايةً من يوم 2 يونيو 2024 وسوف تنتهي كافة الامتحانات يوم 10 يونيو 2024.

‏موعد انتهاء الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1445

‏وضحت وزارة التعليم بالمملكة كافة الإجراءات الخاصة بالعام الدراسي الحالي والذي سوف تكون نهايته يوم 10 يونيو 2024 وبعد ذلك سوف يستمتع الطلاب بإجازة العطلة الصيفية حتى يتمكنوا من أخذ قسطًا من الراحة لاستكمال العام الدراسي التالي وبعد الانتهاء من كافة الامتحانات سوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد تصحيح الدرجات ورصدها ورفعها على موقع الوزارة.