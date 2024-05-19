موعد زيادة المرتبات القادمة لملايين الموظفين العاملين بالدولة حسبما ذكرت الوزارة.. هو دا الخبر التمام

رداً على سؤال العديد من الموظفين عن موعد زيادة المرتبات القادمة التي صرح بها رئيس الجمهورية، ولذلك لرفع بعض الأعباء من على كاهل المواطنين تجاه الحياة المعيشية الصعبة،وتم تنفيذ تلك الزيادة اعتبارا من مارس 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلي ستة آلاف جنيه شهرياً، بالهيئات الاقتصادية بحسب الدرجة الوظيفية.
موعد زيادة المرتبات القادمة
تم تحديد موعد زيادة المرتبات القادمة وسيتم بدء صرف مرتبات شهر مايو خلال خمسة أيام من الشهر على النحو التالي:
- بدايةً من يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو 2024 سيكون أول أيام الصرف المرتبات.
- حيث أنه تم إتاحة الصرف في يوم الجمعة الموافق 24 من شهر مايو 2024.
- واليوم الثالث سيكون يوم السبت الموافق 25 من شهر مايو 2024.
- وكذلك يتم الصرف يوم الأحد 26 من شهر مايو 2024.
- واخر يوم للصرف يكون يوم الإثنين 27 من شهر مايو 2024.
وبذلك تم تبكير موعد الصرف مع صرف الزيادة الجديدة، والتي سنوضحها.
جدول زيادة مرتبات شهر مايو 2024
تمت الزيادات من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة على النحو التالي:
- قد سجلت مرتبات الدرجة الأولى بنحو ثمانية آلاف ومئتي جنيهاً.
- أما بالنسبة لمرتبات درجة المدير العام فقد تبلغ تسعة آلاف ومئتي جنيهاً.
- وكانت مرتبات الدرجة العالية بنحو عشرة آلاف ومئتي جنيهاً.
- أما مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة فقد تبلغ بنحو إثنا عشر ألفًا ومئتي جنيهاً.
- مرتبات الدرجة الثانية، قد تبلغ بنحو ثمانية آلاف جنيهاً.
- ومع الزيادة فيكون مرتبات الدرجة الثالثة تبلغ بنحو سبعة آلاف ومئتي جنيهاً.
- كذلك مرتبات الدرجة الرابعة تبلغ سبعة آلاف جنيهاً.
- ومرتبات الدرجة الخامسة فتبلغ ستة آلاف ومئتي جنيهاً.
- وتكون مرتبات الدرجة السادسة فتبلغ ستة آلاف جنيهاً.