موعد زيادة المرتبات القادمة لملايين الموظفين العاملين بالدولة حسبما ذكرت الوزارة.. هو دا الخبر التمام

رداً على سؤال العديد من الموظفين عن موعد زيادة المرتبات القادمة التي صرح بها رئيس الجمهورية، ولذلك لرفع بعض الأعباء من على كاهل المواطنين تجاه الحياة المعيشية الصعبة،وتم تنفيذ تلك الزيادة اعتبارا من مارس 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلي ستة آلاف جنيه شهرياً، بالهيئات الاقتصادية بحسب الدرجة الوظيفية.

موعد زيادة المرتبات القادمة

تم تحديد موعد زيادة المرتبات القادمة وسيتم بدء صرف مرتبات شهر مايو خلال خمسة أيام من الشهر على النحو التالي:

بدايةً من يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو 2024 سيكون أول أيام الصرف المرتبات.

حيث أنه تم إتاحة الصرف في يوم الجمعة الموافق 24 من شهر مايو 2024.

واليوم الثالث سيكون يوم السبت الموافق 25 من شهر مايو 2024.

وكذلك يتم الصرف يوم الأحد 26 من شهر مايو 2024.

واخر يوم للصرف يكون يوم الإثنين 27 من شهر مايو 2024.

وبذلك تم تبكير موعد الصرف مع صرف الزيادة الجديدة، والتي سنوضحها.

جدول زيادة مرتبات شهر مايو 2024

تمت الزيادات من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة على النحو التالي: