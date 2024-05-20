موقع epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي 2024 وزاري الدور الاول بالعراق 2024 واستخراج النتائج عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي 2024 وزاري تعمل وزارة التربية والتعليم بالعراق على توفيرها بصورة إلكترونية عن طريق منصتها الرسمية، حتى تقوم بتسهيل وتوفير وقت وجهد الطلاب وأولياء أمورهم، وسينتهي الطلاب من أداء امتحانات هذه السنة الدراسية خلال الأيام القليلة القادمة، ولن يستغرق إعلان النتيجة سوى القليل من الوقت، وفي السطور التالية نوضح موعد بداية اختبارات هذا الفصل الدراسي وانتهائها، كما نوضح رابط خطوات الاستعلام عن النتيجة والمزيد من التفاصيل الأخرى.

نتائج السادس الابتدائي 2024 وزاري

تقون وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير نتائج السادس الابتدائي 2024 وزاري عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها أو من خلال منصة نتائجنا، وقد أوضحت الوزارة الجدول المعتمد لاختبارات هذه المرحلة حيث بدأ الطلاب في الامتحانات من يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024م، وتبدأ الامتحانات عند تمام الساعة 8:00 صباحا بتوقيت العراق، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بالحصول على أعلى الدرجات الممكنة نظرا لأهمية هذه السنة في حييه الطلاب التعليمية، فهي تعمل على تأسيس الطلاب لمراحل التعليم القادمة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2024 وزاري عن طريق الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم العراقية، حيث إنها ستقوم برفع النتيجة بعد أن تنتهي عملية التصحيح وتجميع الدرجات، ويمكن للطلاب الاستعلام عن طريق اتباع هذه الخطوات: