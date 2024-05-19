“البوابة الالكترونية” رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة تعمل وزارة التربية والتعليم على توفيرها في أقرب وقت ممكن، وذلك بمجرد انتهاء أعمال تصحيح وتدقيق الدرجات في اللجان المتخصصة، ليتم رفع النتائج الخاصة بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الطلاب من التعرف على نتائجهم بالتفصيل و تحميلها بصيغة pdf، ونوضح في السطور التالية رابط الموقع الرسمي الخاص بنتائج الشهادة الابتدائية وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة خلال أيام معدودة وذلك بسبب سير أعمال التصحيح داخل اللجان على قدم وساق، من أجل إنهائها في أقرب وقت وبأعلى مستوى من الحيادية والعدالة، حيث بدأت لجان التصحيح عملها بمجرد انتهاء الاختبارات وبعد أن يتم مراجعة تجميع الدرجات تقوم كل مديرية تعليمية باعتماد النتيجة من أجل القيام برفعها إلكترونيا عبر المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وبعد ذلك يصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها بكل سهولة.، وسيتم توفير النتائج على منصة بوابة التعليم الأساسي التي ستمكن الطلاب من كافة المحافظات من الوصول إلى نتائجهم في غضون ثوان معدودة، كما أنها منصة مجانية ورسمية تقدم وزارة التربية والتعليم الكثير من الخدمات للطلاب من خلالها.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

لكل طالب يرغب في معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة، نوضح لك في السطور التالية الخطوات الواجب عليك اتباعها بالتفصيل: