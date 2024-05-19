ثف نفسك وأولادك واستمتع بالمغامرات المدهشة.. احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 بجودة عالية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات التي يتطلع إليها الكثير من عشاق الأفلام والبرامج الوثائقية، فهي من القنوات الفضائية الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال، يجذب محتواها المتنوع والمثير المشاهدين من جميع أنحاء العالم، إذ تقدم أفلامًا ووثائقيات عن الطبيعة والعلم والحضارة، حيث تعمل هذه القناة الإماراتية منذ تأسيسها في عام 2009 على تقديم محتوى ثقافي ووثائقي يتناول مجالات مختلفة مثل العلوم الطبيعية والجغرافية والمعلومات الثقافية الأخرى، ومنذ انطلاقتها نجحت القناة في الحفاظ على جودة المحتوى الذي تقدمه ليكون ملائمًا للمشاهد العربي، وبإمكاننا توضيح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وأهم البرامج التي تقدمها في المستقبل القريب.
احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
قناة ناشيونال جيوغرافيك هي قناة ناطقة باللغة العربية وتتبع لشركة أبوظبي بالإمارات، تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك برامجها بالمجان على الأقمار نايل سات وعرب سات، وتمتاز برامجها بجودتها العالية ودقتها الممتازة، وهذه هي الترددات:
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات:
- تردد القناة:11226
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات:
- تردد القناة:11526
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز:27500
- معامل تصحيح الخطأ:5/6
كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك
طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك بسيطة جداً كل ما يحتاجه الأمر هو استخدام الترددات التي قمنا بتوفيرها لك واتباع التعليمات التالية:
- عن طريق جهاز التحكم، ادخل إلى الإعدادات من قائمة الضبط.
- حدد القمر الصناعي الذي ستبحث من خلاله عن القناة.
- وبعدها، أدخل تردد القناة ومعامل الاستقطاب.
- ثم نختار البحث عن القناة.
- سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القناة تلقائيًا لبضع دقائق.
- وبعد ذلك نقوم بالضغط على حفظ القناة.
محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك
من العوامل التي أسهمت في تطور وشهرة ناشيونال جيوغرافيك هو محتواها الذي تضمن ميزات عدة، ومنها على سبيل المثال:
- الأفلام الوثائقية التي تبثها قناة ناشيونال جيوغرافيك خاصة بها وحدها وليست تبث على أي قنوات فضائية أخرى.
- تم تخصيص مبلغ مالي ضخم لإنتاج هذه الأفلام وعرضها عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك.
- يتم بثها على مدار 24 ساعة في اليوم.
- كل ما يُعرض على شاشتها يكون باللغة العربية.
- تتنوع جودة المحتوى المذاع عبر شاشتها بين SD و HD.
- محتواها مجاني.
- من بين البرامج الشهيرة التي يتم عرضها هي سمكة التونة العنيدة، سوبر كارز، مطار دبي الدولي، ذهب يوكون، ومصر القديمة.