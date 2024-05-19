فاتح القدس مترجمة ح 25.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25 والقنوات الناقلة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25، ينتظر محبو الدراما التركية في جميع أنحاء العالم بشغف واهتمام بالغ بداية عرض الحلقة الجديدة رقم 25 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، الذي يعد واحد من أبرز الإنتاجات التركية في الوقت الحالي يحظى المسلسل بشعبية كبيرة لدى عشاق الدراما في الوطن العربي وخارجه،

حيث يتابعه جمهور واسع ومتنوع من عشاق الدراما والأعمال الفنية المميزة يتميز المسلسل بجمالية فنية متقنة وبجودة عالية في التصوير والإخراج، كما يتميز بسرد قصة تاريخية شيقة تتناول فترة فتح القدس على يد الفاتح الكبير صلاح الدين الأيوبي.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25

يستحق مسلسل صلاح الدين الأيوبي إعجاب الملايين حول العالم، حيث يعتبر واحد من أكثر الإنتاجات التلفزيونية مشاهدة وإقبالا حقق المسلسل نجاح هائل منذ انطلاقته قبل فترة قصيرة، و يتم عرضه كل يوم اثنين في تمام الساعة الثامنة مساءا على قناة TRT التركية ويوم الثلاثاء في نفس التوقيت على قناة الفجر الجزائرية، بالإضافة إلى ذلك يتوفر المسلسل مترجما إلى اللغة العربية عبر موقع قصة عشق حيث يتم بثه في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25

يمكن لعشاق الدراما التركية بشكل عام ومحبي مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25 الاستمتاع بمشاهدة المسلسل من خلال استقبال القنوات الناقلة للمسلسل على جهاز الاستقبال من خلال البيانات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 12034.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

تردد قناة TRT التركية