هنجبلك من الأخر أوبو ولا شاومي؟.. مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra “

hana masoud آخر تحديث
هنجبلك من الأخر أوبو ولا شاومي؟.. مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra “

مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra، عدد كبير من مستخدمين الهواتف المحمولة في حالة الرغبة في شراء هاتف جديد يبحثون عن أفضل أنواع الشركات ومميزات وعيوب كل شركة حتى يتمكنوا من اختيار الهاتف المناسب لهم ولذلك نجد أن كافة الشركات تتنافس على عرض أفضل المواصفات الموجودة في الهواتف الخاصة بها ونجد أن ‏هناك تنافس شديد بين كلًا من هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra في السوق، ويرجع الأمر إلى تشابه المواصفات الموجودة في كل منهم والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل في المقال.

مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra 

‏سوف نتعرف على كافة المواصفات الخاصة بكلا الهاتفين من خلال المقارنة بالجدول:

 

الهاتفXiaomi 14 UltraOppo Find X7 Ultra
المعالجQualcomm Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
التخزين12GB 

512 GB أو

256 GB

12GB 

512 GB أو

256 GB

الكاميرا  الجهاز يحتوي على أربع كاميرات خلفية متميزة جدا بقوة 50 ميجابيكسل للحصول على أعلى جودة تصوير أما عن الإمامية فجودتها 32 ميجا فقط. هذا الهاتف أيضًا يحتوي على نفس المميزات الخاصة بالكاميرا حيث تكون كاميرا رباعية خلفية بقوة 50 ميجا بكسل والأمامية بقوة 32 ميجا.
الشاشة6.8 بوصة AMOLED، 120Hz من نوع 6.7 بوصة AMOLED، 120Hz 
نظام التشغيلاندرويد 14اندرويد 14
البطارية5000mAh5000mAh
السعر63000 جنيه46000 جنيه

المزايا التي ينفرد بها كل هاتف

مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra
مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra

‏كل هاتف يمتلك نقاط ضعف وقوة تميزه عن الآخر:

  • ‏ الهاتف الخاص بشركة شومي يمتلك أعلى قدرة في سطوع الشاشة عن الهاتف الآخر حيث تصل قوة السطوع إلى 3000 شمعة.
  • ‏وأيضا الدقة الخاصة بالهاتف متفوقة جدا في هاتف شومي أكثر بكثير من هاتف اوبو.
  • ‏السرعة والكفاءة الخاصة بالشحن تتفوق في اوبو حيث تصل قدرتها إلى 100 واط بينما في شاومي تصب فقط إلى 90 وات.
  • يتفوق هاتف شركة اوبو في السعر بشكل كبير.

 

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معلومات الكاتب
hana masoud

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