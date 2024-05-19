هنجبلك من الأخر أوبو ولا شاومي؟.. مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra “

مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra، عدد كبير من مستخدمين الهواتف المحمولة في حالة الرغبة في شراء هاتف جديد يبحثون عن أفضل أنواع الشركات ومميزات وعيوب كل شركة حتى يتمكنوا من اختيار الهاتف المناسب لهم ولذلك نجد أن كافة الشركات تتنافس على عرض أفضل المواصفات الموجودة في الهواتف الخاصة بها ونجد أن هناك تنافس شديد بين كلًا من هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra في السوق، ويرجع الأمر إلى تشابه المواصفات الموجودة في كل منهم والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل في المقال.
مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra
سوف نتعرف على كافة المواصفات الخاصة بكلا الهاتفين من خلال المقارنة بالجدول:
|الهاتف
|Xiaomi 14 Ultra
|Oppo Find X7 Ultra
|المعالج
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|التخزين
|12GB
512 GB أو
256 GB
|12GB
512 GB أو
256 GB
|الكاميرا
|الجهاز يحتوي على أربع كاميرات خلفية متميزة جدا بقوة 50 ميجابيكسل للحصول على أعلى جودة تصوير أما عن الإمامية فجودتها 32 ميجا فقط.
|هذا الهاتف أيضًا يحتوي على نفس المميزات الخاصة بالكاميرا حيث تكون كاميرا رباعية خلفية بقوة 50 ميجا بكسل والأمامية بقوة 32 ميجا.
|الشاشة
|6.8 بوصة AMOLED، 120Hz
|من نوع 6.7 بوصة AMOLED، 120Hz
|نظام التشغيل
|اندرويد 14
|اندرويد 14
|البطارية
|5000mAh
|5000mAh
|السعر
|63000 جنيه
|46000 جنيه
المزايا التي ينفرد بها كل هاتف
كل هاتف يمتلك نقاط ضعف وقوة تميزه عن الآخر:
- الهاتف الخاص بشركة شومي يمتلك أعلى قدرة في سطوع الشاشة عن الهاتف الآخر حيث تصل قوة السطوع إلى 3000 شمعة.
- وأيضا الدقة الخاصة بالهاتف متفوقة جدا في هاتف شومي أكثر بكثير من هاتف اوبو.
- السرعة والكفاءة الخاصة بالشحن تتفوق في اوبو حيث تصل قدرتها إلى 100 واط بينما في شاومي تصب فقط إلى 90 وات.
- يتفوق هاتف شركة اوبو في السعر بشكل كبير.