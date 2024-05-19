هنجبلك من الأخر أوبو ولا شاومي؟.. مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra “

مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra، عدد كبير من مستخدمين الهواتف المحمولة في حالة الرغبة في شراء هاتف جديد يبحثون عن أفضل أنواع الشركات ومميزات وعيوب كل شركة حتى يتمكنوا من اختيار الهاتف المناسب لهم ولذلك نجد أن كافة الشركات تتنافس على عرض أفضل المواصفات الموجودة في الهواتف الخاصة بها ونجد أن ‏هناك تنافس شديد بين كلًا من هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra في السوق، ويرجع الأمر إلى تشابه المواصفات الموجودة في كل منهم والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل في المقال.

مقارنة شاملة بين هاتف Oppo Find X7 Ultra وهاتف Xiaomi 14 Ultra

‏سوف نتعرف على كافة المواصفات الخاصة بكلا الهاتفين من خلال المقارنة بالجدول:

الهاتف Xiaomi 14 Ultra Oppo Find X7 Ultra المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 التخزين 12GB 512 GB أو 256 GB 12GB 512 GB أو 256 GB الكاميرا الجهاز يحتوي على أربع كاميرات خلفية متميزة جدا بقوة 50 ميجابيكسل للحصول على أعلى جودة تصوير أما عن الإمامية فجودتها 32 ميجا فقط. هذا الهاتف أيضًا يحتوي على نفس المميزات الخاصة بالكاميرا حيث تكون كاميرا رباعية خلفية بقوة 50 ميجا بكسل والأمامية بقوة 32 ميجا. الشاشة 6.8 بوصة AMOLED، 120Hz من نوع 6.7 بوصة AMOLED، 120Hz نظام التشغيل اندرويد 14 اندرويد 14 البطارية 5000mAh 5000mAh السعر 63000 جنيه 46000 جنيه

المزايا التي ينفرد بها كل هاتف

‏كل هاتف يمتلك نقاط ضعف وقوة تميزه عن الآخر: