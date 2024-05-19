بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني

من أهم المواقع التي يبحث عنها الطلاب في المراحل الابتدائية هي بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لموقع الخدمة الرسمية لمحافظة القاهرة eduserv.cairo.gov.eg، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر لحظة توقيع اللواء خالد عبدالعال على كشوفات نتائج المرحلة الابتدائية، حيث يتم من خلالها تفعيل رابط النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي تعتبر محافظة القاهرة الوحيدة التي تقوم بالإعلان عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي، ويتم ذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يتوقع الطلاب وأولياء الأمور أن تعلن النتائج على البوابة الإلكترونية بمجرد إصدار اللواء خالد عبدالعال للتوقيع على الكشوفات هذه الخطوة تنتظرها العديد من العائلات والطلاب بفارغ الصبر لمعرفة النتائج والتقييمات.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

لطلاب المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة يوضح كيفية الاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم القومي فور تفعيل رابط النتيجة يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي المخصص للمحافظة من هنا. تحديد الخدمات الإلكترونية المتاحة في البوابة. اختيار خيار نتائج سنوات النقل من القائمة المتاحة. تحديد المرحلة الابتدائية من بين الخيارات المعروضة. اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب. تحديد العام الدراسي المناسب. إدخال الرقم القومي للطالب في الحقل المخصص. النقر على زر عرض النتيجة لاستعراض النتيجة النهائية.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر عن طريق الإنترنت.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقاهرة

تم تخصيص خط ساخن في محافظة القاهرة يمكن الطلاب عن طريقه الاتصال من أي خط أرضي على الرقم 09000100، حيث يمكن تسجيل بياناتهم والاستماع إلى النتيجة مباشرة وأشارت السلطات التعليمية إلى أن الطلاب يمكنهم أيضًا الحصول على النتيجة بشكل ورقي وبدون أي تكلفة مالية من خلال المدرسة، حيث ستُوزَّع كشوفات النتائج خلال 24 ساعة من اعتمادها من قبل السلطات المعنية برئاسة اللواء خالد عبدالعال.

وتشير التوقعات الحالية إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية في القاهرة خلال هذا الأسبوع المُقبل، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج للطلاب وأولياء الأمور، وتعزيز التواصل والشفافية في عملية نقل المعلومات التعليمية.