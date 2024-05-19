الفلوس هتبقا معاكم زي الرز.. تعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة.. جهز محفظتك يلا عشان القبض

بالفعل هناك عمليات بحث تداولت كثيرا من قبل عدد كبير من المواطنين المهتمين بمعرفة الموعد الرسمي لصرف المعاشات شهر يونيو القادم 2024 مؤكدا أيضا أن هناك أخبارا تداولت على وجود زيادة جديدة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعظم المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ولكن فعليا سوف نتحدث عن هذه التفاصيل وفقا لهذا المقال ونتعرف أيضا إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة مما نقوم بالتعرف رسميا على الموعد الأساسي لصرف المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قامت بالتحدث الرسمي عن الموعد التابع لصرف معاشات شهر يونيو 2024 بالإضافة إلى الزيادة الجديدة التي تقوم الدولة بتقديمها كمساعدة متميزة جدا لاكبر قدر من المواطنين الاكثر احتياجا.

وهذا وفقا للتقديرات والتوجيهات التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أي أن الزيادة قد تكون 15 % مما تساعد ايضا على تخفيف العبء على جميع المواطنين، وبدء عمليات الصرف لمعاشات شهر يونيو والتي يبدأ عملية الصرف بداية من يوم واحد من شهر يونيو 2024 وتستمر عملية الصرف حتى يوم 6 من نفس الشهر.

واشارت ايضا أن بامكان الجميع ان يقوموا بالالتحاق ببعض الاماكن التي يتم الصرف بها مثل مكاتب البريد المصري او ماكينات الصرف الآلي او بعد فروع المحافظة الالكترونية أو من خلال فرع البنك أو من فوري كل هذه الاماكن واكثر تتيح للجميع ان يقومون بالحصول على صرف المعاشات.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.