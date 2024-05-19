هتاخد فلوس زي متحب… بنك مصر يعلن عن اتاحة قروض للمواطنين بضمان المعاش فقط.. الحق خد قرضك يلا..!!

في فرصه فريده من نوعها اذ يقوم البنك الزراعي المصري بتقديم فرصه مميزة لكافة المستفيدين من المعاشات ولجميع زبائنه، ومن بين هذه الخدمات المميزة تبرز القروض الشخصية التي تتسم بفترات سداد مريحة للغاية، ومتطلبات وثائق قليلة، وأسعار فائدة منافسة يمكن للمستفيدين من الرواتب والمعاشات الاستفادة منها قبل اقتراب عيد الأضحى المبارك، لذلك في مقالنا اليوم سوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر، وما هي مميزات هذا القرض، فقط تابعونا.

مميزات القرض

يتمثل الحد الأدنى للمعاش في مبلغ 900 جنيه شهري، مما يمنحك إطمئنان مالي ثابت على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا النظام بعائد سنوي يتناقص بشكل مستمر، مما يوفر لك استقرار مالي متجدد.

تأمين على الحياة يتم توفيره كجزء من الباقة، مما يضمن لك ولعائلتك الحماية الشاملة في حالات الطوارئ والمخاطر.

يتمتع النظام أيضا بتسهيلات في السداد، حيث يمكنك تقسيط المبالغ على فترة تصل إلى 10 سنوات، أي ما يعادل 120 شهر، لتخفيف العبء المالي عن كاهلك.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة لكل مشترك، لضمان حماية مالية شاملة وسلامة مستقبلية لك ولأحبائك.

الحصول على قرض البنك الزراعي

وفي صدد هذا الخبر، بينما المستفيدين من المعاشات، يستطيعون اغتنام فرصة فريدة للحصول على قرض شخصي ميسر من البنك الزراعي المصري بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف جنيه و500 ألف جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، يعتبر هذا العرض فرصة استثنائية حقيقية، إذ يقدم القرض أفضل الفوائد للمستفيدين من المعاشات.