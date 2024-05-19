للمتقاعد زيادة 100,000 دينار..وزارة المالية تعلن سلم رواتب المتقاعدين في عموم العراق بعد التعديل الاخير لعام 2024

وضحت وزارة المالية بأن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين تصل إلى 100 ألف دينار عراقي وتشمل كل المتقاعدين الذين كان راتبهم أقل أو يساوي من مليون دينار عراقي ولا تشمل تلك الزيادة كل من كان راتبه أكثر من مليون دينار عراقي وذلك من أجل رفع مستوى المعيشة وتحسين أجور المتقاعدين في دولة العراق لذلك هناك بعض الضوابط والشروط من أجل الحصول على تلك الزيادة في الرواتب التقاعدية حيث هناك العديد من المتقاعدين الذي تشمل لهم الزيادة وهناك متقاعدين أخرين ليس لهم الحق في تلك الزيادة لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم.

ما هو سلم رواتب المتقاعدين في دولة العراق

أوضحت وزارة المالية بأن رواتب المتقاعدين تم زيادتها ولكن بشروط محددة حيث وضحت الوزارة بأن تلك الزيادة لمن كان أقل أو يساوي راتبه مليون دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم سلم رواتب المتقاعدين بعد التعديلات الأخيرة كما يلي:

في البداية يتم زيادة رواتب المتقاعدين الذين كانوا راتبهم 400 ألف دينار عراقي حيث أصبح راتبهم 500 ألف دينار عراقي.

كما الذي كان راتبهم 600 ألف دينار عراقي أصبح بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي.

كما الذي كان راتبه 700 ألف دينار عراقي أصبح بعد الزيادة 800 ألف دينار عراقي.

ما هي طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لهذا الشهر