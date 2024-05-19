هتصرفه بدري وكمان معاه 1000 جنية زيادة! زيادة رواتب شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الاضحى

وزارة المالية المصرية أوضحت في بيان رسمي لها عن زيادة رواتب شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الاضحى المبارك، كما أن هذا القرار جاء احتفالًا بقدوم العيد خبرًا سارًا لكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة ومن أجل التيسير على المواطنين، حيث أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن تبكير صرف الرواتب ليبدأ صرف مرتبات شهر يونيو من 10 إلى 13 يونيو 2024، لجميع الدرجات الوظيفية.

زيادة رواتب شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الاضحى

كما أشارت وزارة المالية أنه سيتم صرف المرتبات لهذا الشهر طبقاً للزيادة الجديدة التي أعلن عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث جاء جدول الزيادة كالتالي:

وصلت مرتبات الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة التي بلغت 50% إلى حد 6000 جنيه.

في حين وصلت مرتبات الدرجة الخامسة إلى نحو 6500 جنيه بعد الزيادة الأخيرة.

بينما وصلت مرتبات العاملين بالدرجة الرابعة نحو 7000 جنيه.

كما بلغت مرتبات الدرجة الثالثة بعد هذه الزيادة نحو 7500 جنيه.

بالإضافة إلى أن مرتبات الدرجة الثانية بلغت نحو 8000 بعد الزيادة الجديدة.

أما مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها قد بلغت نحو 8200 جنيه.

الحد الأدنى للأجور الجديد

كما أوضحت وزارة المالية طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس بعد تطبيق الزيادة الجديدة لكافة العاملين بالدولة إلى ما يلي: