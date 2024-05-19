“إلحق خزنها بعد تراجعها قبل العيد” أسعار اللحوم اليوم الأحد 19-5 في الأسواق!

شهد السوق العالمي عامة والسوق المصري خاصة ارتفاعاً كبيراً في أسعار كافة السلع ومنها اللحوم التي ارتفعت ارتفاعاً كبيراً حتى أصبح لا يشتريها إلا فئات محددة، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك بدأ الكثير يتساءل ويبحث عن أسعار اللحوم استعدادا لشرائها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق.

تراجع ملموس في أسعار اللحوم

شهد السوق المصري بالفعل تراجعا ملموسا في أسعار اللحوم وذلك بعد عدة إجراءات قامت بها الحكومة المصرية بشأن ذلك الملف.

أبرزها خفض سعر الدولار، وتعليمات السيد الرئيس بوضع رقابة صارمة على الأسواق والأسعار، وكذلك أيضاً العفو الجمركي على كثير من المواشي والسلع.

جميع الخطوات السابقة ساعدت كثيراً في انخفاض أسعار كثير من السلع منها اللحوم.

ولكن كان سعرها ما زال أيضاً غاليا على البعض مما أدى إلى ظهور دعوات المقاطعة للحلوم أسوة بحملات مقاطعة الدواجن والأسماك.

وقد أدت بالفعل تلك الدعوات إلى المقاطعة إلى استجابة بعض المجازر وقيامها بخفض أسعار اللحوم في بعض المناطق.

ويتوقع أيضاً المسؤولون أن سوق اللحوم سوف يشهد تراجعا آخر وذلك بسبب دعوات المقاطعة، وبسبب توصيات الحكومة بخفض الاسعار.

وما زال الكثير من المواطنين ينتظرون تراجعاً آخر في أسعار اللحوم وخاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم الأحد

بعد انتشار كثير من الأخبار حول نزول أسعار اللحوم في كافة منافذ بيع اللحوم، بدأ الكثير يتساءل عن آخر أسعار للحوم اليوم: