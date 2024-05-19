شوف انت منهم ولا لاء… حقيقة إلغاء صرف السلع والخبز لهذه الفئات وزارة التموين توضح

حقيقة إلغاء صرف السلع والخبز، تستمر الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة نظام الدعم التمويني، حيث قررت وزارة التموين اليوم إيقاف توزيع السلع التموينية لنحو نصف مليون مستفيد مع الاستمرار في صرف الخبز لهم، يأتي هذا القرار في إطار تفعيل محددات الدعم التي بدأ تطبيقها منذ مارس الماضي ، حيث أرسلت الوزارة تحذيرات مسبقة عبر بونات صرف الخبز خلال شهري مارس وأبريل وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين استهداف الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة بشكل فعال وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية في توزيع المواد التموينية، كما يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات وتحقيق التوازن في توزيع الموارد وضمان استدامة النظام التمويني.

حقيقة إلغاء صرف السلع والخبز

تشمل الفئات التي تم إيقاف صرف السلع لها الأشخاص التالية:

أولا الأفراد الذين يتلقون رواتب حكومية تتجاوز 9600 جنيه ويمتلكون بطاقات تموينية مسجلة باسمهم.

وثانيا يشمل ذلك الأشخاص الذين يتلقون رواتب حكومية تزيد عن 9600 جنيه يكونون مسجلين في بطاقات التموين كأفراد فرديين وليسوا ربوع الأسرة.

هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين استهداف الدعم وتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق بهدف ضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها بشكل أكثر فاعلية.

معايير الفئات التي يتم إلغاء صرف السلع والخبز المدعم عنها

تم تحديد معايير تلك الفئات التي يتم إيقاف صرف السلع والخبز المدعم لها وتتضمن هذه المعايير: