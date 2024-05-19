خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا حسب الاسم Moed gov sy

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في سوريا بمعرفة نتائج امتحانات الصف التاسع، حيث تعتبر هذه المرحلة مفصلية في حياة الطلاب التعليمية ويعتبراجتياز مرحلة التعليم الإعدادي بنجاح خطوة أساسية تفتح الأبواب أمام التعليم الثانوي، وهو ما يجعل الحصول على معدلات عالية هدفاً يسعى إليه الجميع.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع

في ظل هذا الاهتمام الكبير، يقدم موقع وزارة التربية السورية خدمة الاستعلام عن النتائج بطريقة سهلة ومباشرة، مما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاطلاع على النتائج فور صدورها. في هذا المقال، سوف نستعرض خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع حسب الاسم، ونقدم الإرشادات اللازمة لضمان الوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة وللاستعلام عن نتائج الصف التاسع (شهادة التعليم الأساسي) في سوريا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية عبر الرابط

في الصفحة الرئيسية، ابحث عن قسم النتائج الامتحانية واضغط عليه.

بعد الدخول إلى قسم النتائج الامتحانية، اختر خيار نتائج امتحان شهادة التعليم الأساسي لعام 2024.

ستظهر لك نافذة للبحث، اختر البحث حسب الاسم.

تأكد من اختيار نتائج شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) عند البحث.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل اسم الطالب بالكامل بدقة لتفادي الأخطاء في البحث.

أضف اسم والد الطالب للمزيد

اضغط على زر “استعلام” للحصول على النتائج.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر لك نتائج امتحان شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) الخاصة بالطالب الذي قمت بالبحث عنه.

تأكد من إدخال البيانات بدقة تامة لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة وراقب الإعلانات الرسمية من وزارة التربية لمعرفة الوقت المحدد لإعلان النتائج.

مراكز الدعم: في حال مواجهة أي صعوبات، يمكنك التوجه إلى مراكز الدعم أو الاتصال بالوزارة للحصول على المساعدة.