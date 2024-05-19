سجل اولادك جاتلك الفرصة… إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والشروط المطلوبة للضم

يواصل المواطنون البحث عن طرق إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 في ضوء إعلان وزارة التموين عن قيود محددة، تخص هذه العملية تلقى الإعلان الذي أصدرته الوزارة بشأن عدم فتح خاصية إضافة المواليد سوى لفئات محدودة استجابة واسعة من المواطنين الذين يسعون لتحديث بطاقاتهم ليشمل أفراد أسرهم المولودين حديثا، من بين الشروط التي حددتها الوزارة لإضافة المواليد على بطاقات التموين تأهيل الأسر المستحقة وتوفير الوثائق اللازمة كدليل على ميلاد الطفل، يأتي هذا في سياق جهود الحكومة لتقليل الاحتياجات وتحسين توزيع المساعدات بشكل أكثر فاعلية والتي تشمل أيضا تحسين البيانات وتحديثها بانتظام.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير الدعم اللازم للأسر المحتاجة وتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية، يهدف قبول طلبات إضافة المواليد إلى تحسين ظروف الحياة للأسر المستحقة وتوفير المساعدة الاقتصادية الضرورية، سبق للوزارة التأكيد على قبول طلبات إضافة المواليد إلى بطاقات التموين لعدد من الفئات المستحقة تتضمن هذه الفئات:

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لتسجيل المواليد على بطاقة التموين لعام 2024 يتعين على المواطنين اتباع خطوات بسيطة عبر الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط المقدم بعد الدخول يجب اتباع الخطوات التالية:

النقر على أيقونة التموين الموجودة على الصفحة الرئيسية. اختيار خيار إضافة الأبناء غير المقيدين من القائمة المنسدلة. تسجيل رقم الهاتف والرقم السري للولوج إلى النظام. تحديد اسم الأم الوالدة الأول. النقر على أيقونة إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين للمتابعة. إدخال اسم المولود ذكرًا أو أنثى الرباعي. إدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد للمولود. تحديد صلة القرابة المولود واختيار الصفة ضم الأبناء. النقر على أيقونة إضافة لتأكيد العملية.

باعتبار هذه الإرشادات يمكن للمواطنين إضافة المواليد إلى بطاقة التموين بسهولة ويسر وذلك لتحسين ظروف الحياة للأسر وتوفير الدعم اللازم لهم.