results.mlazemna.com نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا الرسمي في محافظات العراق

أصبحت نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 حديث الساعة منذ الإعلان عن موعد اختيارات هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن الوزارة أعلنت عن رابط يمكن الجميع من الحصول على النتائج، والجدير بالذكر أن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية بالعراق لذلك يشغل حيز كبير من الاهتمام من قبل أولياء الأمور، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن تلك النتائج.

نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024،وكما أوضحت أيضا أن موعد الإعلان عن النتائج سيكون بعد الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات، وتجدر الإشارة إلى أن عملية التصحيح سوف تتم وفق معايير محددة تم توضيحها من قبل الوزارة، وقد بدأت بالفعل أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات، وأما بالنسبة لامتحانات تلك المرحلة، ومن المتوقع أن تبدأ خلال الشهر الجاري في جميع المحافظات العراقية وتستمر لمدة أسبوع كامل، وبعد انتهاء الامتحانات ورصد الدرجات، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي عبر الرابط المخصص الذي أعلنت عنه الوزارة.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024

إذا كنت من طلاب هذه المرحلة وترغب في معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى رابط موقع نتائجنا.

اختر المرحلة المراد الاستعلام عنها وهي الصف السادس الإبتدائي.

حدد الدور الذي ترغب في الاستعلام عنه، سواء كان الدور الأول أو الثاني.

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة في الخانات الصحيحة، والتي تشمل اسم الطالب ورقم الامتحان.

اختر اسم المحافظة التي يتبع لها الطالب من القائمة المتاحة.

وبعد تحديد المحافظة، انقر على خانة “تحميل” التي توجد بجانب اسم المحافظة في حال تم اعتماد النتائج.

ومن خلال هذه الخطوات البسيطة، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بسهولة ويسر عبر الموقع المخصص لذلك.