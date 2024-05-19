بالاسم والرقم الامتحاني … كشوفات pdf نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024 عبر موقع ملازمنا وموقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024، أعلنت وزارة التعليم في العراق مؤخرا عن تفاصيل ظهور نتائج الامتحانات الصف الثالث المتوسط في دورتها الأولى للعام الدراسي الحالي 2024 م هذا الإعلان جاء لتلبية حاجة الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون هذه النتائج بفارغ الصبر، حيث يبدون اهتمام كبير بمعرفة مصير الطلاب والطالبات في هذه المرحلة الدراسية المهمة.

نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الاطلاع والتحقق الإلكتروني من نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط بشكل مفصل وهذا ما سنتناول بالتفصيل فيما يلي:

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على تفاصيل النتائج والدرجات عبر جدول مفصل يبين نسب النجاح والتقديرات للطلاب. للوصول إلى النتائج الرسمية يجب الانتقال إلى الرابط الرسمي لموقع نتائجنا على الإنترنت. يتم من خلال الموقع اختيار مربع تبويب نتائج الصف الثالث المتوسط العراق وتحديد العام الدراسي والفصل الدراسي المعني. بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب وإدخال المعلومات الدقيقة المطلوبة في الخانات المخصصة بما في ذلك الرقم الامتحاني الخاص بالطالب كما هو مدون في بطاقة الامتحان. ثم يتم النقر على زر عرض النتيجة بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة تظهر بعد ذلك الملفات التي تحتوي على نتائج جميع الطلاب بالعراق ويمكن تنزيلها بصيغة PDF على أجهزة الحاسوب أو الهواتف الجوالة للاطلاع عليها والتحقق منها بشكل مباشر.

نتائج الثالث المتوسط pdf

تأتي خطوات الاستعلام الإلكتروني في إطار الجهود المستمرة لتطوير النظام التعليمي وتوفير بيئة دراسية تشجع على التعلم والنجاح، وتهدف الوزارة من خلال هذا الإعلان إلى توفير الشفافية والمصداقية في عملية الامتحانات ونشر الثقة بين الطلاب وأولياء الأمور في نتائجهم الدراسية، هذه الخطوات الإلكترونية تسهل وتيسر عملية الاطلاع على النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور في مختلف مناطق العراق.