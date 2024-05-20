أصبح إضافة المولود الجديد إلى بطاقة التموين محور اهتمام الكثير من المواطنين، حيث يبحثون عن كيفية تسجيل المواليد الجدد على تلك البطاقة للإستفادة الكاملة من الدعم المقدم من الوزارة وللحصول على هذا الدعم، يجب على الأشخاص أن يلتزموا بالشروط التي حددها القانون والتي أعلنت عنها الوزارة سابقاً.

شروط إضافة مولود جديد على بطاقة التموين 2024

يجب ألا يزيد عمر الطفل عن أربع سنوات.

يجب ألا يزيد عدد أفراد الأسرة عن أربع أفراد.

يتم إضافة المولود الجديد فقط لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش التضامن الإجتماعي.

طريقة إضافة مولود جديد على البطاقة التموينية 2024

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية. بعد الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بصاحب البطاقة وكتابة الإسم الأول للأم، يجب كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة واسم الأم ثم الضغط على خدمات التموين لإضافة فرد جديد. بعد ذلك، يتم كتابة الإسم الرباعي للمولود والرقم القومي الخاص به، ثم الضغط على خيار “إضافة مولود”.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين لعام 2024، يجب تقديم مجموعة من الأوراق المطلوبة كالتالي:

صورة من بطاقة التموين الحالية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

صور من بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

في حالة استشهاد الوالد، يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.

صور من بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد لجميع الأفراد المسجلين حاليًا على بطاقة التموين.

تأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة لضمان إتمام عملية إضافة المواليد بنجاح.

زيادة التموين 100 جنيه يونيو 2024

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بنفي جميع الشائعات المتداولة حول زيادة التموين 100 جنيه، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد هو مجرد شائعات، كما صرّح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في إحدى المقابلات التلفزيونية بأنه لا يوجد أي زيادة مقررة لصرفها في الشهر الحالي أو خلال شهر يونيو القادم، وأشار إلى أنه قد يتم تحديد زيادة على قيمة بطاقات التموين في الفترة القادمة، لكن لم يتم تحديد موعد محدد لذلك حتى الآن.