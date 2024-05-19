“رابط رسمي”.. نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 الدور الاول عبر موقع ملازمنا في جميع محافظات العراق

أصبحت نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 من الموضوعات الأكثر بحثية على مدار الساعات الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مواعيد الاختبارات لهذا العام حيث من المنتظر أن يتم الحصول على نتائج اختبارات نهاية العام بشكل إلكتروني وفقاً لما أعلنت عنه الوزارة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات التي أكدت أنها ستكون سريعة ودقيقة، لضمان إعلان النتائج في الموعد المحدد، وسيتم الإعلان عن الموعد النهائي لظهور النتائج عبر الموقع الرسمي وصفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

من المقرر أن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 سيتم ظهورها بعد الانتهاء من أداء الامتحانات التي من المقرر عقدها في شهر مايو الحالي بداية من 25 مايو وتنتهي في 6 يونيو 2024، وتبذل الوزارة جهودا مضنية من أجل نجاح عملية أداء الطلاب للاختبارات من خلال توفير كافة الوسائل الممكنة، وسيتم تصحيح الاختبارات من قبل المعلمين والمصححين بأسرع وقت ممكن لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد، ومن المتوقع أن تكون امتحانات هذه المرحلة في مستوى الطالب المتوسط ، ولا يحتوي بها على أسئلة خارج المنهج من أجل ضمان لحق الطالب وحرصا على مصلحته.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

تم الإعلان عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم بالعراق، وتكون على النحوالتالي:

النقر على موقع نتائجنا.

ابحث عن خانة “نتائجنا” في الصفحة الرئيسية وانقر عليها.

بعد الدخول إلى صفحة “نتائجنا”، اضغط على خيار “نتائج الطلاب”.

اختر الخدمة المخصصة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

حدد الدور الذي ترغب في الاستعلام عنه، سواء كان الدور الأول أو الدور الثاني.

أدخل اسم الطالب الكامل بشكل صحيح في الخانة المخصصة لذلك.

أدخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المكان المخصص.

وبعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتيجة” لعرض نتيجة الطالب.

ومن خلال هذه الخطوات، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بسهولة ويسر فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.