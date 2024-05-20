طريقة عمل البسبوسة اللذيذة في المنزل أشهر الحلويات في 10 دقائق

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المحببة لدى الجميع في العالم العربي، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها المميز الذي يذوب في الفم، ولكن قد تواجه بعض ربات البيوت صعوبة في تحضيرها بالطريقة الصحيحة ووفق الوصفة الأصلية، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة الأصلية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، لتتمتعوا بتجربة هذه الحلوى الشهية وتقديمها لعائلتكم وضيوفكم بكل فخر.

طريقة تحضير البسبوسة اللذيذة في المنزل

تحضير البسبوسة في المنزل يمثل تجربة لذيذة وممتعة، ونقدم لكم هنا طريقة تحضير البسبوسة الأصلية بخطوات بسيطة:

المكونات:

2 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب زبدة ذائبة

1 كوب لبن زبادي

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

قليل من الفانيليا

حبيبات اللوز أو الفستق للتزيين (اختياري)

الطريقة:

في وعاء كبير، امزجي السميد والسكر والزبدة الذائبة حتى يتجانسوا. أضيفي اللبن الزبادي واستمري في الخلط حتى يمتزجوا. أضيفي بودرة الخميرة والفانيليا واخلطيهم جيدًا. اتركي العجينة ترتاح لمدة 15-20 دقيقة. سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واستعدي صينية الخبز بوضع ورق الزبدة في قاعها. اسكبي العجينة في الصينية وقومي بفردها بالملعقة. قطعي البسبوسة إلى مربعات أو مستطيلات. زيني كل مربع بحبيبات اللوز أو الفستق إذا رغبت. ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. بعد أن تخرج من الفرن، اسكبي الشربات (مزيج من السكر والماء وقليل من عصير الليمون) على البسبوسة بعد تقطيعها وذلك لتتشربها بشكل جيد. اتركيها لتبرد تمامًا قبل تقديمها.

طريقة أخرى لعمل البسبوسة الشرقية

المكونات :

نصف كيلو طحين سميد.

كوب كبير زبادي.

نصف كوب سكر ناعم.

ملعقة بيكنج باودر.

نصف كوب سمن مذاب.

لصنع الشراب الحلو :

كوبان سكر ناعم. كوب ونصف ماء. ملعقة فانيليا. ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير: