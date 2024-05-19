“تحميل pdf”.. نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في جميع محافظات العراق

تصدر نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة وخاصة أن امتحانات هذه المرحلة سوف تبدأ خلال الأسبوع القادم وذلك بعد تحضيرات مكثفة قامت بها وزارة التربية العراقية، وتهدف هذه التجهيزات لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودقة، بحيث يمكن إعلان النتائج في الوقت المناسب بعد انتهاء الامتحانات، ويعد هذا الاستعداد الشامل خطوة مهمة لضمان حصول الطلاب على نتائجهم بسرعة وكفاءة.

نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

قبل أن نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024، لا بد أن ننوه إلى أن امتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الأول ستبدأ في 8 يونيو 2024 حيث ستبدأ بمادة التربية الإسلامية واللغة العربية، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات في 2 يوليو 2024 بمادة اللغة الفرنسية، وبعد انتهاء الامتحانات، وستبدأ عمليات التصحيح والمراجعة لكافة أوراق الامتحانات، وذلك من أجل رصد الدرجات لجميع المواد الدراسية في العراق، وتأتي هذه الخطوات لضمان دقة النتائج وسرعة إعلانها بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالتصحيح والمراجعة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال البيانات الشخصية.

انتقل بعد ذلك إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن النتائج.

حدد بعد ذلك المرحلة الدراسية والمحافظة التي يقيم فيها الطالب.

قم باستكمال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

انقر على زر “بحث”.

وبعد ذلك، ستتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الصف السادس الإعدادي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب تقديم طلب اعتراض على أي مادة يشعرون بالتضرر منها لضمان حصولهم على الدرجات التي يستحقونها بناءً على أدائهم في الامتحانات.