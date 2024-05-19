رابط مفعل.. الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم في عموم العراق 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم في عموم العراق لعام 2024، والتي تشمل حوالي 50,000 عقد، تأتي هذه الخطوة كإجراء حاسم من الحكومة لدعم الشباب، خصوصاً الخريجين الجدد، حيث تتيح فرص عمل ثابتة وتطوير مهني في قطاع التعليم، وسيتم تحديد المستحقين وفقًا لمجموعة من الشروط التي سنقدمها لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية والتعليم

اتاحت الجهات المسئولة في العراق الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود التربية 2024، حيث تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الوصول بسهولة إلى قائمة الأسماء التي تم اختيارها لتوقيع عقود العمل في وزارة التربية، للاستعلام عن أسماء أصحاب العقود في وزارة التربية، للاستعلام يُرجى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم قم بتسجيل الدخول باستعمال اسم المستخدم و رقم الهوية الوطنية الصالحة.

من ثم ينبغي اختيار خيار “تعيينات عقود الخمسين ألف” من قائمة الخدمات المتوفرة.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

وأخيراً، بعد إدخال البيانات المطلوبة يجب الضغط على زر البحث، ستظهر النتيجة لك خلال لحظات.

شروط قبول تعيينات وزارة التربية والتعليم في العراق

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لعقود التربية من أجل القبول، وتتضمن هذه الشروط: