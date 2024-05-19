“كشوفات كاملة pdf”.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

يترقب العديد من المواطنين في كافة المحافظات الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الآونة الأخيرة حيث يمثل الدعم من أهم برامج الدعم الاجتماعية التي أعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بالعراق، وحاليا تقوم بدراسة وفحص الطلبات المقدمة من آلاف المحتاجين، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة قريبًا عن القائمة النهائية للمستفيدين لتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يرغب العديد في التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أجل الاستفادة من الدعم المقدمة للأسر العراقية حيث يعتمد عليه آلاف الأسر من مختلف المحافظات للحصول على الدعم الشهري الذي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتم قبول عدة طلبات من قبل الأسر في البرنامج مما يؤدي إلى استغراق وقت طويل في إعلان أسماء المستفيدين في الدفعة السابعة بسبب الكم الهائل من الطلبات المقدمة، وتقوم الوزاربعملية المفاضلة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا والتي تستحق الدعم.

وبعد انتهاء عملية التقييم، سيتم الإعلان عن أسماء الأسر المقبولة في الدفعة المقبلة من البرنامج، وسيتم نشر الأسماء المقبولة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى رابط منصة “مظلتي” الإلكترونية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ابدأ بالدخول إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

ابحث عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

وبعد إدخال البيانات، اضغط على الاستعلام عن عملية البحث عن كشوفات الأسماء.

وبعد ظهور النتائج، ابحث عن رابط التنزيل المتاح، والذي عادة يكون بصيغة ملفات PDF، وانقر عليه لتحميل الكشوفات.

ومن خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على كشوفات أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024 بسهولة ويسر.